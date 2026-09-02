Elazığ'da örtü yangını kontrol altına alındı
KONTROL ALTINA ALINDIElazığ’ın Karakoçan ilçesi Hamzalı köyünde çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılan örtü yangını, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı.
KONTROL ALTINA ALINDI
Elazığ'ın Karakoçan ilçesi Hamzalı köyünde çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılan örtü yangını, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
Nursel ŞENGEZER/KARAKOÇAN (Elazığ),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı