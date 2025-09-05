Haberler

Elazığ'da Ormanlık Alanda Yangın

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının sebebi araştırılıyor.

ELAZIĞ'ın Kovancılar ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Kovancılar ilçesi Heybet Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen nedenle örtü yangını çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

