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Elazığ'da Orman Yangını Kontrol Altında

Elazığ'da Orman Yangını Kontrol Altında
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Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde çıkan örtü ve orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde çıkan örtü ve orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Hamzalı köyü mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan örtü yangını, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Elazığ Orman Bölge Müdürlüğünden 61 personel, 6 arazöz ve 2 ilk müdahale aracı ile itfaiye ve jandarma ekipleri yangına müdahale ediyor.

Kaynak: AA
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