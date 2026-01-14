Haberler

Elazığ'da olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime ara verildi

Güncelleme:
Elazığ Valiliği, buzlanma ve don riski nedeniyle 14 Ocak Çarşamba günü kent merkezindeki taşımalı eğitime ara verildiğini açıkladı. Taşıma merkezi olmayan okullarda eğitim devam edecek.

Elazığ'da olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezinde taşımalı eğitime bugün ara verildi.

Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada, buzlanma ve don riski ile ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle 14 Ocak Çarşamba günü taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, taşıma merkezi olmayan okullarda eğitim ve öğretime devam edileceği ifade edildi.

Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel
