Haberler

Elazığ'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'da beklenen kar yağışı nedeniyle kent merkezinde eğitim ve öğretime ara verildi. Vali Numan Hatipoğlu, bu kararın vatandaşların ve öğrencilerin mağdur olmaması için alındığını açıkladı.

Elazığ'da olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezinde eğitime bugün ara verildi.

Vali Numan Hatipoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, kentte beklenen kar yağışı ve buna bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklardan vatandaşların ve öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için kent merkezinde Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime bugün ara verildiğini belirtti.

Hatipoğlu, "İlçeler için Kaymakamlarımızın duyurularını takip ediniz. Kamu kurumlarında görev yapan malul, engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır. Ayrıca, anne ve babası çalışan anaokulu ve kreşe devam eden çocukları bulunan personel ile engelli çocuğu bulunan personelden birinin, söz konusu tarihte idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir. Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personellerin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilecektir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel
İran devlet televizyonu: Reşt kentindeki gösterilerde 300'den fazla dükkan yandı

Komşu adım adım iç savaşa gidiyor! Yüzlerce dükkanı ateşe verdiler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler! Rojin Kabaiş'in babası gassal ile konuşmasını anlattı

Gassalın sözleri cinayet ihtimalini daha da güçlendirdi
Yolun ortasında acımadan vurdular! İşte dehşet anları

Yolun ortasında acımadan vurdular! İşte dehşet anları
Trump'tan İran ekonomisini sarsacak hamle

Saldırı sinyalinin ardından harekete geçti! Trump'tan İran hamlesi
44 yaşındaki Volkan Demirel'den muhteşem röveşata golü

44 yaşında, kalitesinden hiçbir şey kaybetmemiş
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler! Rojin Kabaiş'in babası gassal ile konuşmasını anlattı

Gassalın sözleri cinayet ihtimalini daha da güçlendirdi
Teyzesini öldürüp, cesedini kolonya dökerek yakan cani tutuklandı

Teyzesini öldürdü, cesedini kolonya döküp yaktı!
Emre Mor, Kayserispor'a önerildi! Transfer gerçekleşirse bir ilki yaşayacak

Sarı-kırmızılılara önerildi! Transfer gerçekleşirse bir ilki yaşayacak