Elazığ'da Okul Müdürleri için Eğitim Semineri Düzenlendi

Elazığ'ın Keban ve Ağın ilçesinde okul müdürlerine yönelik seminer gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, Keban Çok Programlı Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda "Öğretmenlerin Sınıf İçi Etkinlikleri, Öğretim Faaliyetlerinin İzlenmesi, Değerlendirilmesi ve Geliştirilmesi" konulu seminere, iki ilçedeki okulların müdürleri katıldı.

Seminerde, eğitim müfettişi İbrahim Polat, sunum yaptı.

Keban Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre, sunum yapan Polat'a teşekkür etti.