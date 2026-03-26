Keban'da öğrenciler fidan dikti
Keban ilçesinde Fevzi Çakmak İlkokulu'nda, Orman Haftası dolayısıyla öğrenciler öğretmenleri gözetiminde çam fidanı dikti.
Fevzi Çakmak İlkokulu Müdürlüğünce Orman Bölge Müdürlüğünden temin edilen çam fidanları, öğrenciler tarafından okulun bahçesi ve çevresine dikildi.
Okul Müdürü Burak Nemutlu, 21-26 Mart Orman Haftası kapsamında öğrencilerin öğretmenleri gözetiminde fidan diktiğini belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.
Kaynak: AA / Pirhasan Doğan