Elazığ'da öğrenciler Atatürk'ü koreografi ile andı

Elazığ'da ilkokul öğrencileri, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 87. yılında koreografi ile andı.

Koç İlkokulu'nda birinci sınıfta öğrenim gören 175 öğrenci, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için okul bahçesinde bir araya geldi.

Öğrenciler, bahçede Atatürk'ün vefat saati "09.05", ölüm yılı "1938" ile "sonsuzluk işareti" koreografilerini oluşturdu.