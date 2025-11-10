Elazığ'da öğrenciler Atatürk'ü koreografi ile andı
Elazığ'daki Koç İlkokulu'nda, ilkokul öğrencileri, Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 87. yılında özel bir koreografi ile andı. 175 öğrenci, Atatürk'ün vefat saatini ve yılını simgeleyen figürlerle bir araya geldi.
Elazığ'da ilkokul öğrencileri, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 87. yılında koreografi ile andı.
Koç İlkokulu'nda birinci sınıfta öğrenim gören 175 öğrenci, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için okul bahçesinde bir araya geldi.
Öğrenciler, bahçede Atatürk'ün vefat saati "09.05", ölüm yılı "1938" ile "sonsuzluk işareti" koreografilerini oluşturdu.
Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel