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Elazığ'da nitelikli dolandırıcılık ve hırsızlık operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı

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Elazığ merkezli 5 ilde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık ve hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 5'i tutuklandı. Operasyonda ruhsatsız tabanca, cep telefonu, tablet bilgisayar ve dijital materyal ele geçirildi.

Elazığ merkezli 5 ilde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık ve hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, internetten "ev eşyaları satışı vaadiyle" haksız kazanç elde ederek nitelikli dolandırıcılık ve hırsızlık yaptıkları belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma yürüttü.

Elazığ merkezli Mersin, Adana, Artvin ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerindeki aramada, ruhsatsız tabanca, 8 fişek, 10 cep telefonu, tablet bilgisayar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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