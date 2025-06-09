Elazığ'da Nadir Görülen Benekli Semender Görüntülendi

Elazığ'da Nadir Görülen Benekli Semender Görüntülendi
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Elazığ'da Nadir Görülen Benekli Semender Görüntülendi
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Elazığ'ın Palu ilçesinde bir vatandaş, nesli tükenme tehlikesi altında olan sarı benekli semenderi çeşmenin oluğunda görüntüledi. Uzmanlar, bu türlerin doğaya salınmasının ekosistem için önemini vurguladı.

Elazığ'da benekli semender görüntülendi

ELAZIĞ - Elazığ'da nesli tükenme tehlikesi altında bulunan benekli semender görüntülendi.

Elazığ'ın Palu ilçesi Beyhan Beldesinde bir vatandaş, çeşmenin oluğunda nadir görülen sarı benekli semenderi fark etti. Ardından cep telefonunu çıkaran şahıs, olukta yüzen semenderi uzun süre görüntüledi.

Sarı semenderler, ekosistem için önemli canlılar arasında yer alıyor. Uzmanlar, benzer durumlarda hayvanların doğaya salınmasının biyolojik denge açısından kritik önemde olduğunu vurguluyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK YILMAZ - Güncel
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