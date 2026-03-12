Haberler

Elazığ'da müstakil evde çıkan yangında bir kişi öldü

Elazığ'ın Kızılay Mahallesi'nde bir müstakil evde çıkan yangında 66 yaşındaki Ayşe A, dumandan etkilenerek hayatını kaybetti. Yangın sonrası olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Elazığ'da müstakil evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Kızılay Mahallesi 1550. Sokak'ta müstakil bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Oksijen tüpü ve maske ile eve giren ekipler, dumandan etkilendiği belirlenen 66 yaşındaki Ayşe A'yı dışarı çıkardı.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ayşe A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ayşe A'nın kızıyla yaşadığı, yangın sırasında kızının evde bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / İsmail Şen
