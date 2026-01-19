Haberler

Elazığ'da Motosikletlerin Trafiğe Çıkışı Yasaklandı

Güncelleme:
Elazığ Valiliği, yoğun kar ve buzlanma nedeniyle bugün için motosiklet ve motorlu bisikletlerin trafiğe çıkışını yasakladı. Alınan karar, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla geçici olarak uygulamaya konuldu.

Elazığ Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle motosiklet, motorlu bisiklet ve motorlu kuryelerin trafiğe çıkışının bugün için geçici olarak durdurulduğunu açıkladı. Valilik açıklamasında, "19 Ocak 2026 Pazartesi günü, ilimizde etkili olan yoğun kar yağışı, don olayı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla ilave tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda; il genelinde motosiklet, motorlu bisiklet (mobilet) ve motorlu kurye faaliyetlerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürebileceği değerlendirilmiş olup, 1 (bir) gün süreyle trafiğe çıkışları yasaklanmıştır. Vatandaşlarımızın alınan tedbirlere uymaları ve yetkili mercilerin yapacağı duyuruları takip etmeleri önemle rica olunur" denildi.

Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
