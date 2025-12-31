Elazığ'da 311 köy yolu, kardan ulaşıma kapandı
Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, yoğun kar yağışı nedeniyle motosiklet ve motokuryelerin 31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerinde trafiğe çıkmalarının yasaklandığını açıkladı.
MOTOSİKLET VE MOTOKURYELERİN TRAFİĞE ÇIKIŞI 2 GÜN YASAKLANDI
Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yoğun kar yağışı nedeniyle motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkmalarının 2 gün yasaklandığını duyurdu. Vali Hatipoğlu, paylaşımında "Kıymetli Elazığ'lı hemşehrilerimiz yoğun kar yağışı dolayısı ile Motosiklet ve Motokurye kullanımı 31 Aralık ve 1 Ocak tarihinde yasaklanmıştır" ifadelerine yer ver verdi.
Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,
