Elazığ'da 311 köy yolu, kardan ulaşıma kapandı

Elazığ'da 311 köy yolu, kardan ulaşıma kapandı
Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, yoğun kar yağışı nedeniyle motosiklet ve motokuryelerin 31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerinde trafiğe çıkmalarının yasaklandığını açıkladı.

MOTOSİKLET VE MOTOKURYELERİN TRAFİĞE ÇIKIŞI 2 GÜN YASAKLANDI

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yoğun kar yağışı nedeniyle motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkmalarının 2 gün yasaklandığını duyurdu. Vali Hatipoğlu, paylaşımında "Kıymetli Elazığ'lı hemşehrilerimiz yoğun kar yağışı dolayısı ile Motosiklet ve Motokurye kullanımı 31 Aralık ve 1 Ocak tarihinde yasaklanmıştır" ifadelerine yer ver verdi.

500

