Elazığ'da mezarlıkta yeni doğmuş bebek cesedi bulundu

ELAZIĞ'da Harput Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa gömülü, poşete sarılmış yeni doğmuş bebek cesedi bulundu.

Harput Mahallesi Mezarlığı'na ziyaret için giden bir kişi, bir mezarın yanında bulunan toprağın kazıldığını fark etti. Durumdan şüphelenen kişi, mezarlıklar müdürlüğüne ihbarda bulundu. Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, toprağa gömülü, poşete sarılmış yeni doğmuş bebek cesedi buldu. Ceset otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.