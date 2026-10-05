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Elazığ'da metruk binanın 3. katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

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Elazığ'da metruk binanın 3. katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
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Elazığ Kültür Mahallesi Arka Sokak'ta 3 katlı metruk binanın 3. katında yangın çıktı. Çevre sakinlerinin dumanları görmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Elazığ'da 3 katlı metruk binada çıkan yangın söndürüldü.

Kültür Mahallesi Arka Sokak'ta bulunan metruk bir binanın 3. katında yangın çıktı.

Binadan yükselen dumanları gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: AA
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