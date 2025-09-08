Elazığ'da Merada Çıkan Yangın Söndürüldü

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde merada çıkan yangın söndürüldü.

Yücekonak köyü Fatar Yaylası mevkisinde bir merada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Elazığ Orman İşletme Müdürlüğü, Karakoçan İtfaiyesi ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında yaklaşık 50 dönüm alanın zarar gördüğü belirtildi.