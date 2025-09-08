Haberler

Elazığ'da Merada Çıkan Yangın Söndürüldü

Elazığ'da Merada Çıkan Yangın Söndürüldü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde yer alan bir merada çıkan yangın, Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 50 dönüm alanın zarar gördüğü bildirildi.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde merada çıkan yangın söndürüldü.

Yücekonak köyü Fatar Yaylası mevkisinde bir merada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Elazığ Orman İşletme Müdürlüğü, Karakoçan İtfaiyesi ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında yaklaşık 50 dönüm alanın zarar gördüğü belirtildi.

Kaynak: AA / İdris Demir - Güncel
Gürsel Tekin: Artık tahammül sınırlarımı zorlayan herkesi üzebilirim

Gürsel Tekin'den son dakika resti: AK Parti'nin kucağına oturduğum...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tüm şehir onu bekliyor! Andre Onana perşembe günü Trabzon'da

Tüm şehir onu bekliyor! İşte Onana'nın Türkiye'ye geleceği tarih
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.