Elazığ'da Merada Çıkan Yangın Söndürüldü
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde yer alan bir merada çıkan yangın, Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 50 dönüm alanın zarar gördüğü bildirildi.
Yücekonak köyü Fatar Yaylası mevkisinde bir merada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Elazığ Orman İşletme Müdürlüğü, Karakoçan İtfaiyesi ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangında yaklaşık 50 dönüm alanın zarar gördüğü belirtildi.
Kaynak: AA / İdris Demir - Güncel