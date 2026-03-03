Otomobiliyle başka bir araca çarpıp kaçtı; o anlar kamerada

ELAZIĞ'da bir sürücü makas atmaya çalışırken otomobiliyle başka bir araca çarptı. Sürücü kaçarken, o anlar araç kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Trafikte hızla ilerleyip araçların arasından makas atarak geçmeye çalışan sürücünün otomobili, aynı yöne giden başka bir otomobile sağ taraftan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta hasar oluştu. Kazaya neden olan sürücü durmayarak hızla uzaklaştı. Kaza araç kamerasına yansırken, otomobili zarar gören sürücünün şikayeti üzerine inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı