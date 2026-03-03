Haberler

Otomobiliyle başka bir araca çarpıp kaçtı; o anlar kamerada

Otomobiliyle başka bir araca çarpıp kaçtı; o anlar kamerada
Güncelleme:
Elazığ'da bir sürücü, makas atmaya çalışırken başka bir araca çarptı ve kaza sonrası hızla olay yerinden kaçtı. Araç kamerası kazayı kaydetti, zarar gören sürücü şikayetçi oldu.

ELAZIĞ'da bir sürücü makas atmaya çalışırken otomobiliyle başka bir araca çarptı. Sürücü kaçarken, o anlar araç kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Trafikte hızla ilerleyip araçların arasından makas atarak geçmeye çalışan sürücünün otomobili, aynı yöne giden başka bir otomobile sağ taraftan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta hasar oluştu. Kazaya neden olan sürücü durmayarak hızla uzaklaştı. Kaza araç kamerasına yansırken, otomobili zarar gören sürücünün şikayeti üzerine inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
