Elazığ'da Mahsur Kalan Aile Kurtarıldı
Elazığ'ın Palu ilçesinde Murat Nehri'nde su debisinin yükselmesi sonucu mahsur kalan 4 kişilik bir aile, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen ekipler tarafından kurtarıldı.
Palu Köprüsü mevkisine gezmeye giden 4 kişilik aile, su debisinin yükselmesiyle nehir yatağındaki tümsekte mahsur kaldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, bot yardımıyla aileyi mahsur kaldıkları yerden kurtardı.
Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel