Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silah bıraktı

Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silahlar bırakıldı
PKK'nın kendini feshetmesine DEM Parti'den ilk yorum

PKK'nın kendini feshetmesine DEM Parti'den ilk yorum
Terör örgütü silahları nasıl bırakacak? BM gözetiminde bu 3 vilayette teslim edilecek

Silah nasıl bırakılacak? BM gözetiminde bu 3 vilayette teslim edilecek
İşte terör örgütü PKK'nın 'Silahları bırakıyoruz' dediği an

PKK'nın "Silahları bırakıyoruz" dediği an

Elazığ'da Mahalle Muhtarına Silahlı Saldırı: 2 Şüpheli Tutuklandı

Elazığ'da Mahalle Muhtarına Silahlı Saldırı: 2 Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da muhtar Hacı Mehmet Özdemir'e düzenlenen silahlı saldırıda 3 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 2'si tutuklandı. Saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı.

ELAZIĞ'da mahalle muhtarı Hacı Mehmet Özdemir'in silahlı saldırıda yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Olay, 9 Mayıs'ta Sürsürü Mahallesi'nin muhtarlık ofisinde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, ofise girip muhtar Hacı Mehmet Özdemir'e ateş etmeye başladı. Özdemir bacağından yaralanırken, şüpheli ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı muhtar, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Muhtarın hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

SALDIRI KAMERADA

Diğer yandan saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; şüphelinin bir süre ofis girişinde beklediği, daha sonra içeri geçerek kameranın görmediği koridorda Özdemir'e yanında getirdiği tabancayla ateş açıp kaçtığı, çevredekilerin de Özdemir'i ofisin önüne getirip durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdiği anlar yer aldı.

Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırgan ile olayla bağlantısı bulunan 3 şüpheliyi operasyonla yakaladı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sürecin içindeki bürokrat konuştu! İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke

İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke
PKK'nın kendini feshetmesi Diyarbakır'da halaylarla kutlanıyor

Anlık Diyarbakır!
Gecenin karanlığında kahreden görüntü

Gecenin karanlığında kahreden görüntü
Eş adaylarını bulmak için 1,5 kilometre yürüdüler

Eş adaylarını bulmak için yola koyuldular! Sokak boyu volta attılar
Emekli ikramiyelerinin 3 katına çıkması teklifi TBMM'ye sunuldu

İkramiyeler 3 katına çıkacak, maaşlar da artacak
Galatasaray'da yıldız isme izin çıktı: Gidebilirsin

Galatasaray'da yıldız isme izin çıktı: Gidebilirsin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.