Elazığ'da Maden Ocağında Göçük: 1 İşçi Mahsur Kaldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'ın Alacakaya ilçesindeki özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte bir işçi mahsur kaldı. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.

ELAZIĞ'ın Alacakaya ilçesinde faaliyet gösteren özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi mahsur kaldı. İşçinin kurtarılamsı için ekipler çalışma başlattı.

Alacakaya ilçesindeki özel bir maden işletmesinde saat 10.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle göçük oldu. Göçükte ilk belirlemelere göre 1 işçi mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. İşçinin kurtarılması için ekiplerin çalışması sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
'Dünyanın en lezzetli dondurmaları' listesinde zirve Türkiye'nin

"Dünyanın en lezzetli dondurmaları" belli oldu! Zirve şaşırtmadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fren yerine gaza bastı, sonrası korkunç

Fren yerine gaza bastı, sonrası korkunç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.