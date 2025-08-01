Elazığ'da Maden Ocağında Göçük: 1 İşçi Mahsur Kaldı
Elazığ'ın Alacakaya ilçesindeki özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte bir işçi mahsur kaldı. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.
ELAZIĞ'ın Alacakaya ilçesinde faaliyet gösteren özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi mahsur kaldı. İşçinin kurtarılamsı için ekipler çalışma başlattı.
Alacakaya ilçesindeki özel bir maden işletmesinde saat 10.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle göçük oldu. Göçükte ilk belirlemelere göre 1 işçi mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. İşçinin kurtarılması için ekiplerin çalışması sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel