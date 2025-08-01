Elazığ'da Maden Göçüğünde 3 İşçi Kurtuldu, 1 İşçi İçin Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Elazığ'da Maden Göçüğünde 3 İşçi Kurtuldu, 1 İşçi İçin Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor
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Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Palu ilçesinde bir maden göçüğünde mahsur kalan işçileri kurtarma çalışmalarını yerinde takip etti. Olayda 3 işçi kendi imkanlarıyla kurtulurken, 1 işçi için kurtarma ekipleri harekete geçti.

VALİ HATİPOĞLU: 3 İŞÇİ KENDİ İMKANLARIYLA KURTULDU

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Palu ilçesine bağlı Kayaönü köyünde faaliyet gösteren bir maden işletmesinde meydana gelen göçükte mahsur kalan işçiyi kurtarma çalışmalarını yerinde takip etmek için bölgeye geldi. Vali Hatipoğlu, olayda 3 işçinin de kendi imkanlarıyla kurtulduğunu ifade ederek, "Palu ilçemizin Kayaönü köyünde bulunan krom madeninde sabah 9.30 sıralarında gerçekleşen kazada, göçük altında şu an itibariyle 1 işçimiz bulunmakta. İlk anda, 3 işçimiz kendi imkanlarıyla kurtuldular. Olay yerine hemen AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ayrıca ilimizdeki tahlisiye ekipleri de olay yerinde. Tahlisiye ekipleri maden göçüklerinde çok önemli görevler görürler. Hem tahkimat yaparak hem de güvenlik şekilde ilerleyerek göçük altında kalan vatandaşımızı kurtarmak için çalışırlar. Bu anlamda da tahlisiye ekiplerimiz de 23 kişiyle içeride. AFAD ve UMKE ile birlikte diğer ekiplerimize bağlı 80 kişi de olaya müdahale ediyorlar. İnşallah dileğimiz vatandaşımızın canlı olarak kurtarılması, tüm duamız, umudumuz bu doğrultuda. Ben tekrar ilimize, ilçemize geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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