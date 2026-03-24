Elazığ'da otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Sivrice ilçesine bağlı Yedipınar köyü mevkisinde meydana geldi. S.G. yönetimindeki 34 GS 1537 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı