Elazığ'da Kontrolden Çıkan Otomobil Devrildi

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde otomobilin devrildiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, ilçenin Kızılca köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.