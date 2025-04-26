Elazığ'da Kontrolden Çıkan Otomobil Devrildi
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde bir otomobilin devrilme anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, Kızılca köyü mevkisinde devrildi. Kazada can kaybı veya yaralanma olmadığı bildirildi.
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde otomobilin devrildiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, ilçenin Kızılca köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / İdris Demir - Güncel