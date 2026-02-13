Elazığ'da kaybolan 74 yaşındaki kişiyi arama çalışmaları sürüyor
Elazığ'da 74 yaşındaki İbrahim Kaya'nın kaybolmasının ardından başlatılan arama çalışmaları 6. gününde. Ekipler, Kaya'nın evinden ayrıldığı günden bu yana onu bulmak için gece gündüz çalışıyor.
Elazığ'da kayıp başvurusu yapılan 74 yaşındaki İbrahim Kaya için başlatılan arama çalışmaları 6. gününde devam ediyor.
Merkez Esentepe Mahallesi'ndeki evinden 7 Şubat'ta ayrılan Kaya'dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bunun üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince başlatılan arama çalışmaları 6'ncı gününde sürüyor.
Yaklaşık 50 kişilik ekip, mahallenin yakınındaki kırsal Gülmez Tepesi mevkisinde arama yapıyor.