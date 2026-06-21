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Elazığ'da kaybolan kişinin yaklaşık 4,5 ay sonra cesedi bulundu

Elazığ'da kaybolan kişinin yaklaşık 4,5 ay sonra cesedi bulundu
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Elazığ'da 8 Şubat'ta evinden ayrıldıktan sonra kaybolan 74 yaşındaki İbrahim Kaya'nın cansız bedeni, Keban Baraj Gölü'nde yaklaşık 4,5 ay sonra bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler cesedi sudan çıkardı.

Elazığ'da kayıp başvurusu yapılan 74 yaşındaki İbrahim Kaya'nın cansız bedeni baraj gölünde bulundu.

Merkez Esentepe Mahallesi'ndeki evinden 8 Şubat'ta ayrılan Kaya'dan bir daha haber alamayan yakınlarının başvurusu üzerine başlatılan arama çalışmalarında ekipler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen bir ihbarı değerlendirdi.

Keban Baraj Gölü'nün Aydıncık köyü mevkisinde suda ceset görüldüğü yönündeki ihbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Sudan çıkarılan cesedin yaklaşık 4,5 ay önce kaybolan İbrahim Kaya'ya ait olduğu tespit edildi.

Kaya'nın cesedi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA / İsmail Şen
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