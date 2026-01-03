Haberler

Elazığ'da kardan kapanan 70 köy yolu ulaşıma açıldı

Elazığ'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 118 köy yolundan 70'i açıldı. İl Özel İdaresi ekipleri, karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Elazığ'da kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 118 köy yolundan 70'i yeniden açıldı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kent genelinde etkili olan kar yağışı sonrası kapalı köy yollarının açılması için 90 araç ve 120 personelle çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Çalışmalar kapsamında kapalı 118 köy yolundan 70'i ulaşıma açıldı.

Ekipler, merkeze bağlı 1, Baskil'de 10, Maden'de 3, Karakoçan'da 22, Kovancılar'da 9 ve Palu'da 3 köy yolunun açılması için çalışmalarına devam ediyor.

