Haberler

HAFİF TİCARİ ARAÇ, PARK HALİNDEKİ KAMYONA ÇARPTI: 2 ÖLÜ

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'da, kar yağışının etkisiyle kayganlaşan yolda hafif ticari araç, park halindeki kamyona çarptı. Kaza sonucu 67 yaşındaki sürücü Ümit Avcı ve eşi Nurten Avcı hayatını kaybetti.

1) HAFİF TİCARİ ARAÇ, PARK HALİNDEKİ KAMYONA ÇARPTI: 2 ÖLÜ

ELAZIĞ'da, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak park halindeki kamyona arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Ümit Avcı (67) ve yanındaki eşi Nurten Avcı (61), hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Hankendi mevkisinde meydana geldi. Yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda Ümit Avcı'nın kontrolünü yitirdiği 23 AAL 500 plakalı hafif ticari araç, park halindeki 47 ADV 731 plakalı kamyona arkadan çarptı. İhbarla kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde sürücü Ümit Avcı ve yanındaki eşi Nurten Avcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Ekiplerin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından Avcı çiftinin cansız bedenleri, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi'nin morguna götürüldü. Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İran kan gölüne döndü! Protestolarda ölenlerin sayısı 4 bini aştı

Komşu kan gölüne döndü! Gelen haber dünyayı ayağa kaldıracak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe En-Nesyri'nin gözyaşlarına boğulmasına kayıtsız kalmamış

Fenerbahçe bu gözyaşlarına kayıtsız kalmamış
Çekya Başbakanı Babis: Trump'ın Grönland argümanları yerinde

Trump'a Avrupa'dan beklenmedik destek! Grönland'ı ABD'ye verdi bile
Kur'an kursunda çocuklara şiddet: Kamera tüm olan biteni böyle kaydetti

Kamera her şeyi kaydetti: Kur'an kursunda tepki çekecek görüntü
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev istifa etti

Komşuda kriz! Cumhurbaşkanı istifa etti
Fenerbahçe En-Nesyri'nin gözyaşlarına boğulmasına kayıtsız kalmamış

Fenerbahçe bu gözyaşlarına kayıtsız kalmamış
'Şeriat' çıkışıyla gündem olan Esra Erol'dan eleştirilere yanıt

"Şeriat" çıkışıyla gündem olan Esra Erol'dan eleştirilere yanıt
Bakan Tunç duyurdu! O paylaşımlar hakkında soruşturma başlatıldı

Bakan Tunç duyurdu! O paylaşımlar hakkında soruşturma başlatıldı