Elazığ'da Kar Yağışı Nedeniyle Motosiklet ve Motorlu Araçlar Trafiğe Çıkamayacak

Güncelleme:
Elazığ Valiliği, kar yağışı nedeniyle motosiklet, motorlu bisiklet ve motokuryelerin 22-23 Ocak'ta trafiğe çıkışının yasaklandığını duyurdu. Hava koşullarının olumsuz etkileri nedeniyle güvenlik tedbirleri alınıyor.

ELAZIĞ Valiliği, kar yağışı nedeniyle motosiklet, motorlu bisiklet ve motokuryelerin 22-23 Ocak'ta 2 gün süreyle trafiğe çıkışının yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte kar yağışının gece boyu ve yarın akşama kadar sürmesinin beklendiği, trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla ilave tedbirlerin alındığı belirtildi. Açıklamada; kent genelinde motosiklet, motorlu bisiklet ve motokurye faaliyetlerinin olumsuz hava koşullarında can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürebileceği değerlendirilerek, 22 Ocak Perşembe ile 23 Ocak Cuma günü 2 gün süreyle araçların trafiğe çıkışlarının yasaklandığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
