Elazığ'da karda mahsur kalan cip, kurtarıldı

ELAZIĞ'da kar yağışı nedeniyle köy yolunda mahsur kalan cip, İl Özel İdaresi ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Merkeze bağlı Tadım Köyü yolunda etkili olan kar yağışı nedeniyle bir cip yolda mahsur kaldı. Kendi imkanlarıyla aracını bulunduğu yerden çıkarmaya çalışan sürücü başarılı olamayınca, durumu İl Özel İdaresi ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, halat yardımıyla cipi mahsur kaldığı yerden kurtardı.

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,