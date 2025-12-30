Haberler

Elazığ'da kar nedeniyle mahsur kalan hafif ticari araç kurtarıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'ın Sakabaşı köyü yolunda kar ve buzlanma nedeniyle mahsur kalan hafif ticari araç, İl Özel İdaresi ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Ekipler, halat yardımıyla aracı iş makineleriyle bulundukları yerden çıkardı.

Elazığ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan hafif ticari araç ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Sakabaşı köyü yolunda kar ve buzlanma nedeniyle kayarak yoldan çıkan hafif ticari araç karda mahsur kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri sevk edildi.

Ekipler, halat bağladıkları aracı dozer ve ekskavatör yardımıyla bulunduğu yerden çıkardı.

Bölgede yol güvenliği sağlanırken, sürücülerin dikkatli olmaları ve kış şartlarına uygun lastiklerle yola çıkmaları uyarısı yapıldı.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel
Futbolda bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan Erden Timur tutuklandı

Aralarında Erden Timur'un da olduğu 29 kişi hakkında karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kuyumcudan kilolarca altın çalıp parasıyla bakın ne yaptılar

Kuyumcudan kilolarca altın çalıp parasıyla bakın ne yaptılar
Bursaspor durmuyor! Bu kez Fenerbahçe'nin eski yıldızına imza attırdılar

Bursaspor durmuyor! Bu kez de Fenerbahçe'nin eski yıldızını aldılar
Dev banka altında rekor için tarih verdi

Dev banka altında rekor için tarih verdi! Bu rakam hayaller kurdurtur
Sadettin Saran'ın yaptırdığı ikinci test temiz mi? Başsavcılıktan açıklama var

Saran'ın yaptırdığı ikinci testle ilgili Başsavcılıktan açıklama
Kuyumcudan kilolarca altın çalıp parasıyla bakın ne yaptılar

Kuyumcudan kilolarca altın çalıp parasıyla bakın ne yaptılar
Yalova'da DEAŞ operasyonunda 3 polis şehit oldu, 6 terörist öldürüldü

Yalova'daki DEAŞ operasyonunda çatışma: 3 polis şehit oldu
Kar yağışı tüm Türkiye'yi esir alacak! Meteoroloji tarih verdi

Kar yağışı tüm Türkiye'yi esir alacak! Meteoroloji tarih verdi