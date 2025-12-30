Elazığ'da kar nedeniyle mahsur kalan hafif ticari araç kurtarıldı

Elazığ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan hafif ticari araç ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Sakabaşı köyü yolunda kar ve buzlanma nedeniyle kayarak yoldan çıkan hafif ticari araç karda mahsur kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri sevk edildi.

Ekipler, halat bağladıkları aracı dozer ve ekskavatör yardımıyla bulunduğu yerden çıkardı.

Bölgede yol güvenliği sağlanırken, sürücülerin dikkatli olmaları ve kış şartlarına uygun lastiklerle yola çıkmaları uyarısı yapıldı.