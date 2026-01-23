Haberler

Elazığ'da kardan kapanan 149 köy yolu ulaşıma açıldı

Güncelleme:
Elazığ'da kar yağışı nedeniyle kapanan 533 yerleşim yerinden 149'una ulaşım sağlandı. Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, zorlu hava koşullarında 120 araç ve 90 personelle çalışmalara devam ediyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte yer yer etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan yolların açılmasına yönelik başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Ekipler, zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen yollarda ulaşımın sağlanması için 120 araç ve 90 personelle yoğun mesai harcıyor.

Çalışmalar kapsamında, kar nedeniyle ulaşıma kapalı olan 533 yerleşim yerinden 149'unun yolu açıldı.

Ekipler, kent merkezinde 67, Ağın'da 13, Alacakaya'da 6, Arıcak'ta 10, Baskil'de 35, Maden'de 29, Karakoçan'da 76, Keban'da 28, Kovancılar'da 43, Palu'da 36 ve Sivrice'de 41 yerleşim yeri yolunun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

