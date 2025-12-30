Kar yağışı nedeniyle yolda kalan araç kurtarıldı

ELAZIĞ'ın merkeze bağlı Sakabaşı köyü yolunda kar yağışı nedeniyle yolda kalan hafif ticari araç, İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Olay, yoğun kar yağışının etkili olduğu saatlerde Sakabaşı köyü yolunda meydana geldi. Kar yağışıyla birlikte kayganlaşan yolda ilerlemekte güçlük çeken araç, bir süre sonra yol ortasında kaldı. Sürücünün ihbarı üzerine bölgeye İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri sevk edildi. Ekipler, iş makinesiyle yapılan çalışma sonucu aracı bulunduğu yerden kurtararak yolun güvenli hale gelmesini sağladı.