Elazığ'da 23 köy yolu kardan ulaşıma kapandı
Elazığ'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı yüzünden 23 köy yolu ulaşıma kapandı. İl özel idaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalara devam ediyor.

ELAZIĞ'da yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 23 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. 546 köy yolundan Karakoçan'da 14, Kovancılar'da 8 ve Sivrice'de 1 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, karla mücadele kapsamında 89 araç ve 120 personel ile kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
