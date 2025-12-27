Haberler

Elazığ'da 103 köy yolu kardan ulaşıma kapandı

Elazığ'da etkili olan kar yağışı sonucu 103 köy yolunun kapandığı bildirildi. Yol açma çalışmaları, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından 90 araç ve 120 personelle sürdürülüyor.

Elazığ'da kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolu sayısı 103'e çıktı. Karakoçan'da 12, Kovancılar'da 9, Sivrice'de 35, Arıcak'ta 1, Baskil'de 16, Palu'da 19 ve Keban'da 11 olmak üzere toplam 103 köy yolunu açmak için çalışmalar sürüyor. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, 90 araç ve 120 personelle kapalı yolları açmak için çalışıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
