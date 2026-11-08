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Elazığ'da kar yağışı etkili oldu, 8-11 Kasım için zirai don uyarısı yapıldı

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Elazığ'da kar yağışı etkili oldu, 8-11 Kasım için zirai don uyarısı yapıldı
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Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Elazığ merkez ve bazı ilçelerde kar yağışı etkili oldu; park halindeki araçların üzeri ve bazı yollar karla kaplandı. Müdürlük, 8-11 Kasım'da zirai don riskine karşı uyarı yaptı.

ELAZIĞ kent merkezi ile bazı ilçelerde kar yağışı etkili oldu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından beklenen kar yağışı, kent merkezi ve bazı ilçelerde etkisini gösterdi. Çevreyi kısa süreliğine beyaza bürünürken, park halindeki araçların üzeri ve yolların bazı bölümleri karla kaplandı.

ZİRAİ DON UYARISI

Diğer yandan Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü verilerine; göre, bölge genelinde kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer kısa süreli fırtına beklenirken, 8-11 Kasım tarihleri arasında zirai don riskine karşı uyarı yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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