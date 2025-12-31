Elazığ'da 311 köy yolu, kardan ulaşıma kapandı

ELAZIĞ'da kar yağışı nedeniyle 311 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolların açılması için 90 araç ve 120 personelle çalışma başlattı. Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Ulaşımda aksamalar, kuvvetli buzlanma ve don olayı ile yüksek kesimlerde tipi ve eğimli bölgelerde çığ riski gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın ve ilgili birimlerin dikkatli ve tedbirli olması önem arz etmektedir" denildi.