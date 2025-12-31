Haberler

Elazığ'da 311 köy yolu, kardan ulaşıma kapandı



Elazığ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle toplam 311 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolları açmak için 90 araç ve 120 personel ile çalışmalarına başladı.

ELAZIĞ'da kar yağışı nedeniyle 311 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolların açılması için 90 araç ve 120 personelle çalışma başlattı. Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Ulaşımda aksamalar, kuvvetli buzlanma ve don olayı ile yüksek kesimlerde tipi ve eğimli bölgelerde çığ riski gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın ve ilgili birimlerin dikkatli ve tedbirli olması önem arz etmektedir" denildi.

