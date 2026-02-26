Haberler

Elazığ'da kar yağdı; 115 köy yolu ulaşıma kapandı

Güncelleme:
Elazığ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 115 köy yolu ulaşıma kapandı. Meteoroloji uyarıları sonrasında sürdürülen yol açma çalışmaları devam ediyor.

ELAZIĞ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 115 köy yolu ulaşıma kapandı.

Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından kentte sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Karla yer yer görüş mesafesinde düşüş yaşanırken, sürücüler araçlarıyla trafikte dikkatle ilerledi. Yağış nedeniyle kent merkezinde 50, ilçelerden Baskil'de 36, Sivrice'de 18, Karakoçan'da 6, Kovancılar'da 3, Arıcak'ta 1 ve Ağın'da 1 olmak üzere toplamda 115 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, 120 personel ve 90 araçla yolu açma çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
