Elazığ'ın bazı ilçelerinde eğitime kar engeli

Güncelleme:
Elazığ Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Maden, Arıcak, Alacakaya, Palu ve Kovancılar ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Taşımalı eğitim alan ilçelerde de benzer tedbirler alındı.

Elazığ Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan veriler doğrultusunda ilçelerde beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanmaya bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle ilgili kaymakamlıklar ile değerlendirme yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması adına kaymakamlıklarımızca 12 Ocak Pazartesi günü, Maden, Arıcak, Alacakaya, Palu ve Kovancılar ilçelerimizde 1 gün eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Karakoçan, Baskil, Keban ve Sivrice ilçelerimizde taşımalı eğitime 1 gün ara verilmiştir. Ağın ilçemizde eğitim ve öğretime devam edilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel
