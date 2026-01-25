Haberler

Elazığ'da karda mahsur kalan otomobil kurtarıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde kar nedeniyle yolda mahsur kalan bir otomobil, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı. Yenidam köyü yolunda gerçekleşen olayda ekipler, araç kurtarma işlemi için halat kullanarak işe koyuldu.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde kar nedeniyle yolda mahsur kalan otomobil ekiplerce kurtarıldı.

Yenidam köyü yolunda bir otomobil kar nedeniyle yolda mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri yönlendirildi.

Ekipler otomobili, halatla bağladıkları iş makinesiyle saplandığı kardan kurtardı.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel
İstanbul'daki kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi

Kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi! Sorguda açık açık söyledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatma Girik'e büyük vefasızlık: Yalnızca 10 kişiyle anıldı

Usta oyuncuya büyük vefasızlık! Yeşilçam'ın yıldızı 10 kişiyle anıldı
MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç sahnede fena düştü

MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç yürekleri ağza getirdi
Tutanaklara yansıdı: İşte Öcalan'ın 'PKK'nın başındaki Türk' dediği isim

İşte Öcalan'ın "PKK'nın başındaki Türk" dediği isim
Katilin kan donduran planı deşifre oldu! Dilan'ı vahşice öldürüp not bile yazmış

Katilin şeytani planı deşifre oldu! Dilan'ı öldürüp not bile yazmış
Fatma Girik'e büyük vefasızlık: Yalnızca 10 kişiyle anıldı

Usta oyuncuya büyük vefasızlık! Yeşilçam'ın yıldızı 10 kişiyle anıldı
Evli kadın yasak ilişki yaşadığı sevgilisini bıçak ve satırla katletti

Evli kadın yasak ilişki yaşadığı sevgilisini bıçak ve satırla katletti
Haldun Dormen'e veda eden Halit Ergenç gözyaşlarına boğuldu

Halit Ergenç'in en zor görevi! Törende adeta yıkıldı