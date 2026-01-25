Elazığ'da karda mahsur kalan otomobil kurtarıldı
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde kar nedeniyle yolda mahsur kalan bir otomobil, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı. Yenidam köyü yolunda gerçekleşen olayda ekipler, araç kurtarma işlemi için halat kullanarak işe koyuldu.
Yenidam köyü yolunda bir otomobil kar nedeniyle yolda mahsur kaldı.
İhbar üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri yönlendirildi.
Ekipler otomobili, halatla bağladıkları iş makinesiyle saplandığı kardan kurtardı.
Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel