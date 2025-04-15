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Elazığ'da Kamyonet Devrildi: 4 Yaralı

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Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde bir kamyonetin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Sürücü B.K. kontrolü kaybederek aracı devirdi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

B.K. (46) idaresindeki 12 AU 465 plakalı kamyonet, Elazığ-Bingöl kara yolunun Kuruca mevkisinde kontrolden çıkarak araziye devrildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Karakoçan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaynak: AA / İdris Demir - Güncel
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