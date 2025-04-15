Elazığ'da Kamyonet Devrildi: 4 Yaralı
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde bir kamyonetin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Sürücü B.K. kontrolü kaybederek aracı devirdi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
B.K. (46) idaresindeki 12 AU 465 plakalı kamyonet, Elazığ-Bingöl kara yolunun Kuruca mevkisinde kontrolden çıkarak araziye devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Karakoçan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / İdris Demir - Güncel