Elazığ'da kedi yavrusu janttan kurtarıldı
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde el arabası jantına kafası sıkıştıran kedi yavrusunu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Karacimşit Mahallesi'nde kedi yavrusunun atıl vaziyetteki el arabasının jantına kafasını sıkıştırdığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bunun üzerine bölgeye Kovancılar Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla kedi yavrusunun kafası sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Kaynak: AA / Muhammed Kaya Sağır