Elazığ'da iş yerinden hırsızlık şüphelisi yakalandı

Elazığ'ın Akçakiraz Beldesinde bir iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin adresinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, tabanca şarjörü, 36 fişek, uyuşturucu nitelikte 85 hap ele geçirildi.