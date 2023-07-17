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Elazığ'da iş yerinden hırsızlık şüphelisi yakalandı

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Elazığ'ın Akçakiraz Beldesinde bir iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin adresinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, tabanca şarjörü, 36 fişek, uyuşturucu nitelikte 85 hap ele geçirildi.

Elazığ'ın Akçakiraz Beldesinde bir iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçakiraz Beldesinde H.Ö'nün iş yerinde hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelinin kimliği ve adresi tespit edildi.

Düzenlenen operasyonda S.K. gözaltına alındı. Şüphelinin adresinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, tabanca şarjörü, 36 fişek, uyuşturucu nitelikte 85 hap ele geçirildi.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel

Akçakiraz Elazığ Güncel Haberler

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