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Elazığ'da iş yeri yangını paniği

Elazığ'da iş yeri yangını paniği
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Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde 6 katlı bir binanın zemin katındaki iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince üst katlara sıçramadan söndürüldü. Yangında iş yeri kullanılamaz hale gelirken, apartman sakinleri tahliye edildi.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Elazığ Caddesi'nde bulunan 6 katlı bir binanın zemin katındaki iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen alevler nedeniyle apartmanda yaşayanlar tedbir amacıyla tahliye edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle üst katlara sıçramadan söndürülen yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
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