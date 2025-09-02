Elazığ'da İnşaat Iskelesi Çöktü, 2 İşçi Yaralandı

Elazığ'da bir inşaat halindeki binanın dış cephesine kurulan iskelenin çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralılar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, öğleden sonra Ataşehir Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat halindeki bir binanın dış cephesinde kurulu iskele, henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Olayda iskelenin altında kalan 2 işçi yaralandı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

HABER-KAMERA: TEKİN YALÇINKAYA/ELAZIĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
