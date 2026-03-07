Keban'da ramazan yardımı

Elazığ'ın Keban ilçesinde Türkiye Diyanet Vakfı Keban Şubesi ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda yardım kartı dağıttı.

Türkiye Diyanet Vakfı Keban Şubesi tarafından, ramazan ayı nedeniyle ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardım kartları ulaştırıldı.

İlçe Müftüsü Samet Çiçen, ihtiyaç sahibi vatandaşları ziyaret ederek, gıda yardım kartlarını takdim etti.

Ziyaretlerde vatandaşlarla sohbet eden Çiçen, ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ayı olduğunu kaydetti.