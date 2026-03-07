Haberler

Keban'da ramazan yardımı

Güncelleme:
Keban ilçesinde Türkiye Diyanet Vakfı tarafından ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardım kartları dağıtıldı. İlçe Müftüsü Samet Çiçen, vatandaşlarla bir araya gelerek yardım kartlarını takdim etti.

Elazığ'ın Keban ilçesinde Türkiye Diyanet Vakfı Keban Şubesi ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda yardım kartı dağıttı.

Türkiye Diyanet Vakfı Keban Şubesi tarafından, ramazan ayı nedeniyle ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardım kartları ulaştırıldı.

İlçe Müftüsü Samet Çiçen, ihtiyaç sahibi vatandaşları ziyaret ederek, gıda yardım kartlarını takdim etti.

Ziyaretlerde vatandaşlarla sohbet eden Çiçen, ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ayı olduğunu kaydetti.

