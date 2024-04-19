Elazığ'da Huzurlu Sokaklar İçin Asayiş ve Narkotik Uygulaması

Elazığ'da "Huzurlu Sokaklar" asayiş ve narkotik uygulaması yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından kent genelinde 76 noktada 296 personelden oluşan 78 ekiple asayiş ve narkotik uygulaması gerçekleştirildi.

Narkotik köpeğinin de kullanıldığı uygulama kapsamında 3 bin 692 kişi ve 1377 araç sorgulandı, 25 metruk bina ve 129 umuma açık yer kontrol edildi.

Uygulama sonucunda çeşitli suçlardan aranan 33 şüpheli yakalandı.

Halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik uygulamaların devam edeceği bildirildi.