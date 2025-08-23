Elazığ'da Hint Keneviri ve Kubar Esrar Operasyonu: 1 Gözaltı

Elazığ'ın Yurtbaşı beldesinde düzenlenen operasyonda bir serada 3 metre boyunda skunk hibrit kenevir ile 3,5 metre boyunda 2 Hint keneviri bitkisi ve 260 gram kubar esrar ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alındı.

Elazığ'ın Yurtbaşı beldesinde düzenlenen operasyonda bir serada Hint keneviri ve kubar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalarda bir ev ve eklentilerinde arama yapıldı.

Aramalarda serada, boyu 3 metre olan skunk hibrit kenevir bitkisi ile boyu 3,5 metre olan 2 Hint keneviri bitkisi ve 260 gram kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan ev sahibi O.Ö'nün jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel
