Elazığ'da Hint Keneviri ve Kubar Esrar Operasyonu: 1 Gözaltı

Elazığ'ın Yurtbaşı beldesinde düzenlenen operasyonda bir serada Hint keneviri ve kubar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalarda bir ev ve eklentilerinde arama yapıldı.

Aramalarda serada, boyu 3 metre olan skunk hibrit kenevir bitkisi ile boyu 3,5 metre olan 2 Hint keneviri bitkisi ve 260 gram kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan ev sahibi O.Ö'nün jandarmadaki işlemleri sürüyor.