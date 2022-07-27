Elazığ'da hastanede silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı (2) - Haberler

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Elazığ'da hastanede silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı (2)

Elazığ'da hastanede silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı (2)

YARALILARDAN BİRİ KURTARILAMADIElazığ'da Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde çıkan silahlı kavgada yaralanan 3 kişiden Abdülhadi Bilken (34), aynı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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YARALILARDAN BİRİ KURTARILAMADI

Elazığ'da Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde çıkan silahlı kavgada yaralanan 3 kişiden Abdülhadi Bilken (34), aynı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bilken'in cenazesi otopsi için morga götürüldü. Kavgada hastanede bekleyen ve olayla ilgisi olmayan Fatma Aslan'ın da seken kurşunla hafif yaralandığı belirtildi. Yaralılar Fatma Aslan ve Serdar Tatlı'nın tedavileri sürüyor.

Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ,


Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Güncel

Fatma Aslan Elazığ Güncel Haberler

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