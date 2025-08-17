Elazığ'da Hafif Ticari Araç Şarampole Devrildi: 3 Yaralı
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, Elazığ-Bingöl kara yolunun Çakırkaş köyü mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada, araçtaki 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Kovancılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel