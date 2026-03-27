Keban'da gıda denetimi yapıldı

Keban ilçesinde yapılan gıda denetimlerinde vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşması için işletmelerin etiket bilgileri, son tüketim tarihleri ve hijyen koşulları kontrol edildi. Tarım Müdürlüğü, denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti.

Elazığ'ın Keban ilçesinde gıda denetimi yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla yürütülen gıda denetimlerinin aralıksız devam ettiği bildirildi.

Bu kapsamda teknik personeller tarafından vatandaşların alışverişte yoğun olarak tercih ettiği işletmelerde denetimlerin gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, "İşletmeler denetlenerek gerekli bilgilendirmeler yapıldı. Denetimlerde, ürünlerin etiket bilgileri, son tüketim tarihleri, hijyen koşulları ve mevzuata uygunluğu kontrol edildi. Vatandaşlarımızın güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla denetimlerimiz devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan
Barış görüşmeleri sürerken ABD'den benzeri görülmemiş askeri yığınak

Barış görüşmeleri sürerken ABD'den benzeri görülmemiş hamle
Suudi Arabistan tüm dünyaya duyurdu! Hürmüz'e alternatif geliyor

Suudi Arabistan tüm dünyaya duyurdu! Hürmüz'e alternatif
Bosna Hersek için Dünya Kupası umutları bitti derken Dzeko sahneye çıktı

Dünya Kupası umutları bitti derken o sahneye çıktı
Akın Gürlek'ten tapuda '30 bin lira' ifadesine düzeltme! Limit meğer çok başkaymış

Bakan'dan "30 bin lira" ifadesine düzeltme! Limit meğer çok başkaymış
Gabriel Sara Brezilya formasıyla ilk maçına çıktı! İşte sonuç

Brezilya formasıyla ilk maçına çıktı! İşte sonuç
Suudi Arabistan tüm dünyaya duyurdu! Hürmüz'e alternatif geliyor

Suudi Arabistan tüm dünyaya duyurdu! Hürmüz'e alternatif
Yediği gollere tepki yağıyor! Ederson'a milli maçta büyük şok

Yediği gollere tepki yağıyor! Ederson'a milli maçta büyük şok
Yurdun camına çıktı, kendini bir anda boşluğa bıraktı

Yurdun camına çıktı, bir anda kendini boşluğa bıraktı